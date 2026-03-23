Roma, 23 marzo 2026 – La Commissione europea invita gli Stati membri a muoversi subito e in modo coordinato per preparare il prossimo inverno, nel timore che la volatilità dei mercati energetici innescata dal conflitto in Medio Oriente possa complicare il riempimento degli stoccaggi di gas in vista della stagione di riscaldamento. In una nota, Bruxelles pur sottolineando che la sicurezza dell’approvvigionamento dell’Unione resta protetta, chiede alle capitali di non aspettare e di avviare quanto prima la stagione delle iniezioni, così da distribuire gli acquisti su un periodo più lungo e ridurre il rischio di nuove tensioni sui prezzi. Il ... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Gas, Bruxelles invita gli Stati Ue a muoversi rapidamente per riempire gli stoccaggi

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