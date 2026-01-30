Garlasco scontro tra Garofano e Giada Bocellari sulle immagini pornografiche di Stasi | Non sono normali

Un acceso scontro tra il generale Luciano Garofano e l’avvocata Giada Bocellari si è svolto in diretta televisiva, al centro della discussione le immagini pornografiche di Stasi. Tra accuse e difese, i due hanno litigato sulla veridicità e sulla natura di quei contenuti, senza risparmiare parole dure. La scena ha catturato l’attenzione dei telespettatori, mentre i protagonisti si sono confrontati senza mezzi termini, evidenziando le tensioni presenti nel caso.

Scontro in diretta Tv tra Luciano Garofano e Giada Bocellari. Ospiti di Milo Infante su Rai 2, il generale ex Ris e l’avvocata si sono fronteggiati sugli ultimi sviluppi sul delitto di Garlasco, in particolare in merito alle perizie informatiche. Al centro del dibattito le immagini pornografiche trovate sul pc di Alberto Stasi, ritenute da Garofano “non normali”, che secondo le ultime ipotesi potrebbero essere state il motivo scatenante dell’omicidio di Chiara Poggi. Le immagini pornografiche sul Pc di Stasi Lo scontro tra Luciano Garofano e Giada Bocellari Le parole del generale Garofano Le immagini pornografiche sul Pc di Stasi La disputa in diretta a Ore 14 di Sera è ruotata attorno alla perizia dei consulenti della famiglia Poggi, secondo cui, la sera prima di essere uccisa, Chiara aveva aperto una cartella con le foto pornografiche catalogate da Alberto Stasi sul proprio Pc. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Garlasco, scontro tra Garofano e Giada Bocellari sulle immagini pornografiche di Stasi: "Non sono normali" Approfondimenti su Garlasco Scontro Garlasco, Giada Bocellari attacca Luciano Garofano sullo scambio di pedali, "lei dice cose fuorvianti" Questa mattina a Garlasco si è acceso uno scontro tra Giada Bocellari e Luciano Garofano. Garlasco, l'avvocata Giada Bocellari svela che per Alberto Stasi "parlare di Chiara Poggi è pericoloso" Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Parla Giada Bocellari, avvocato di Alberto Stasi: Ecco perché è innocente - 15/12/2025 Ultime notizie su Garlasco Scontro Argomenti discussi: Garlasco, Giada Bocellari attacca Luciano Garofano sullo scambio di pedali, lei dice cose fuorvianti; Garlasco, la previsione di Garofano sul movente di Alberto Stasi 18 anni dopo: Nuovo incidente probatorio; Garlasco in Tv, Giletti sbotta sulla nuova dinamica: Né in cielo né in terra. De Rensis contro i moventi immaginati; Garlasco in Tv, il giudice Vitelli categorico: Una linea retta tra Chiara e Stasi. Bocellari sbotta per le prove manipolate. Garlasco, Giada Bocellari attacca Luciano Garofano sullo scambio di pedali, lei dice cose fuorviantiA Ore14 è scontro tra Giada Bocellari e Luciano Garofano sulla sostituzione dei pedali nella bici di Alberto Stasi: cos'è successo ... virgilio.it Garlasco, De Rensis provoca Tizzoni/ Poggi si opporranno a revisione e saranno parte civile contro Sempio?Garlasco, De Rensis provoca Tizzoni a Lo Stato delle Cose: La difesa dei Poggi si opporrà alla revisione e si costituirà parte civile contro Sempio? ... ilsussidiario.net Stasera vi aspetto a #Ore14Sera. Per il caso #Garlasco ci saranno in studio l’avvocato Giada Bocellari e il giudice Stefano Vitelli. Come al solito, su #Rai2 dalle 21.20. - facebook.com facebook "Il presunto accesso a file pornografici non è confermato ed è irrilevante", afferma la legale Giada Bocellari #Nazionale x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.