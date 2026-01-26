Delitto di Garlasco Andrea Sempio chiede l’incidente probatorio sui pc di Andrea Stasi e Chiara Poggi

Andrea Sempio ha presentato richiesta di incidente probatorio sui computer di Andrea Stasi e Chiara Poggi. La difesa, rappresentata dagli avvocati Liborio Cataliotti e Angela Taccia, ha notificato l’istanza alla gip di Pavia, Daniela Garlaschelli, nell’ambito di un’inchiesta riaperta recentemente. L’obiettivo è ottenere analisi forensi sui dispositivi dei principali coinvolti nel caso di Garlasco, riaprendo così un procedimento giudiziario che risale al 2007.

Garlasco (Pavia) – La difesa di Andrea Sempio, coi legali Liborio Cataliotti e Angela Taccia, ha notificato alle parti un'istanza che depositerà alla gip di Pavia Daniela Garlaschelli per chiedere che disponga un incidente probatorio per effettuare analisi sui pc di Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni di carcere per il delitto del 13 agosto 2007 a Garlasco, e la vittima Chiara Poggi, nell'ambito dell'inchiesta, riaperta poco più di un anno fa, a carico dell'amico del fratello della vittima, di nuovo indagato per il delitto di Garlasco del 2007. Sull'istanza, poi, dovrà decidere la giudice.

