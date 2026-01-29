A poche settimane dalla rivelazione, ancora non è chiaro perché Ita Airways abbia regalato tessere “Executive” del valore di circa 6 mila euro all’intero collegio del Garante della Privacy. Quattro commissari, tra cui il presidente Pasquale Stanzione, Ginevra Cerrina Feroni, Agostino Ghiglia e Guido Scorza, hanno ricevuto queste tessere, che offrono tutti i benefici possibili sui voli. La domanda che si fanno molti è: cosa ci ha guadagnato davvero la compagnia in questa operazione, considerato che alcuni di loro sono indagati

C’è una domanda che in certi corridoi circola con insistenza. Ed è la seguente: cosa ci ha guadagnato Ita Airways a regalare le tessere Volare con status “ Executive ”, pari a circa 6 mila euro annui e comprensive di tutti i massimi benefici possibili durante i voli della società, ai quattro commissari del Garante della Privacy? Parliamo del contestato presidente Pasquale Stanzione, di Ginevra Cerrina Feroni, Agostino Ghiglia (il primo a finire nel mirino della polemica politica) e Guido Scorza, indagati per peculato e corruzione nell’ambito di un’inchiesta della procura di Roma. Su di loro pesano le accuse di spese pazze lievitate del 46 per cento tra il 2021 e il 2024, tra cui appunto anche le card Ita, con condotte che gli inquirenti hanno definito «disinvolte» e «offensive del decoro dell’ente». 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Ita Airways e quelle super tessere regalate al Garante della Privacy: cosa c’è dietro

Approfondimenti su Ita Airways Privacy

Sono state avviate indagini per sospetti di peculato e corruzione nei confronti di alcuni membri del Garante privacy, tra cui il presidente Pasquale Stanzione e altri componenti del collegio.

Giovedì, la Guardia di finanza ha perquisito la sede del Garante per la privacy nell’ambito di un’indagine della procura di Roma.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Ita Airways Privacy

Argomenti discussi: Ita Airways: l’ingresso in Star Alliance a cavallo tra marzo e aprile; Ita Airways da fine marzo in Star Alliance: dai voli alle miglia, cosa cambia. E spunta l'aereo con la livrea speciale; Eberhart: A Ita 500 assunzioni. Piano industriale più ambizioso: aerei e rotte aumentano; ITA Airways e Lufthansa: stop all’uso di power bank a bordo dal 2026.

ITA Airways e Aeronautica Militare: una collaborazione istituzionale all’insegna dell’eccellenza tra aviazione militare e civileNewTuscia – ROMA – ITA Airways ha accolto oggi presso le proprie strutture una delegazione di 50 Allievi della Scuola Marescialli dell’Aeronautica Militare di Viterbo, in una visita istituzionale che ... newtuscia.it

ITA Airways entra in Star Alliance. Cosa cambia per i passeggeri (da marzo 2026)?A fine marzo 2026 ITA Airways farà il suo debutto nella più grande alleanza di compagnie aeree al mondo. Ecco quali saranno le novità per i passeggeri della compagnia di bandiera italiana. money.it

ITA Airways aumenta i voli su Miami La compagnia aerea ITA Airways ha deciso di aumentare i collegamenti aerei tra Roma Fiumicino e Miami nel corso della summer 2026 inoltrata. A partire dal 4 giugno 2026 ci sarà un aumebto della capacità. Nuovi voli. D - facebook.com facebook

Ciao Enzo, non essendo personale Ita Airways, dovrai fare riferimento al sito dell'aeroporto di Atene per eventuali informazioni in merito. Grazie. Ginevra x.com