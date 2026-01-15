Garante Privacy indagato | inchiesta su corruzione e peculato
La Procura di Roma ha avviato un’indagine nei confronti del Garante Privacy, ipotizzando reati di corruzione e peculato. Durante le verifiche, è stata perquisita la sede dell’Autorità, nel quadro di approfondimenti sulle eventuali irregolarità commesse dai vertici. L’indagine mira a fare chiarezza sui fatti e sulle responsabilità, mantenendo un approccio rigoroso e trasparente.
Corruzione e peculato le ipotesi di reato: perquisita la sede dell’Autorità, la Procura di Roma indaga sui vertici. Roma – Indagato l’intero collegio del Garante della Privacy. Una indagine giudiziaria di ampia portata ha colpito l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali a Roma. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Roma e dal procuratore aggiunto Giuseppe De Falco, vedono iscritti nel registro degli indagati tutti i componenti del collegio dell’Autorità per ipotesi di corruzione e peculato. La notizia è di poche ore fa ed è stata battuta dai maggiori media nazionali. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
