Fabio Lazzerini ex ad Ita Airways indagato per corruzione riflettori sulle tessere Volare Classe Executive

L'ex amministratore delegato di Ita Airways è stato iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di corruzione. Le indagini si concentrano su alcune tessere di volo di classe executive, che sarebbero state ottenute in modo illecito. Al momento, le autorità stanno esaminando i dettagli delle pratiche relative alle tessere e i rapporti tra i vertici aziendali e i soggetti coinvolti. Nessuna dichiarazione è stata rilasciata dagli interessati.

La procura di Roma ha iscritto l’ex amministratore delegato di Ita Airways, Fabio Lazzerini nel registro delle notizie di reato, con l’accusa di corruzione. Lazzerini sarebbe indagato in un’inchiesta che coinvolge i vertici dell’Autorità garante per la privacy. La guardia di finanza ha eseguito in mattinata alcune perquisizioni nella sede di Ita, cercando informazioni su alcune tessere “Volare Classe Executive”, che potrebbero essere state utilizzate come strumento di corruzione. Fabio Lazzerini accusato di corruzione La procura di Roma sta indagando su Fabio Lazzerini, ex amministratore delegato di Ita Airways, che potrebbe aver avuto un ruolo nella corruzione di alcuni personaggi al vertice dell’Autorità garante per la privacy. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Fabio Lazzerini ex ad Ita Airways indagato per corruzione, riflettori sulle tessere Volare Classe Executive Garante privacy, indagato per corruzione ex Ad Ita Airways LazzeriniL’ex amministratore delegato di Ita Airways, Fabio Lazzerini, risulta indagato nell’inchiesta che riguarda i vertici del Garante per la privacy. Leggi anche: Ita Airways e quelle super tessere regalate al Garante della Privacy: cosa c’è dietro Inchiesta sul Garante della privacy: indagato Fabio Lazzerini. L'ex ad di Ita Airways è accusato di corruzioneFabio Lazzerini è accusato di corruzione dai pm di Roma. Oggi la Finanza negli uffici della società per acquisire documenti ... roma.corriere.it Ita Airways, indagato l’ex Ad Lazzerini per corruzione. Guardia di Finanza nella sede della compagniaLe acquisizioni di documenti della Gdf riguardano il segmento di indagine su alcune tessere Volare Classe Executive, del valore di 6 mila euro ciascuna ... affaritaliani.it