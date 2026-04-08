Catania nasce il Garante dei detenuti | stop a ogni abuso in cella

Da ameve.eu 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Consiglio comunale di Catania ha approvato il regolamento per creare ufficialmente il Garante dei diritti dei detenuti. Questa figura sarà indipendente e avrà il compito di vigilare sul rispetto delle condizioni nelle carceri cittadine. La decisione mira a prevenire eventuali abusi e a garantire una tutela più efficace per le persone detenute. La nuova istituzione entrerà in funzione a breve.

Il Consiglio comunale di Catania ha dato il via ufficiale alla creazione del Garante cittadino dei diritti dei detenuti, approvando il regolamento necessario per istituire questa figura indipendente. L’obiettivo è l’istituzione di un presidio autonomo che monitori la qualità della vita di chi si trova in regime di privazione della libertà personale. Questa decisione amministrativa mira a colmare una lacuna istituzionale nel tessuto urbano etneo. Il nuovo incaricato avrà il compito operativo di vigilare sulle condizioni delle carcerazioni, fungendo da ponte tra le autorità e il sistema detentivo per segnalare ogni anomalia o criticità riscontrata. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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