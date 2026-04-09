Gaming mobile | Razer Kishi V2 a metà prezzo per giocare come su console

Una nuova promozione ha ridotto del 50% il prezzo di un accessorio essenziale per il gaming mobile, permettendo agli utenti di trasformare il proprio smartphone in una console portatile. La promozione riguarda un controller compatibile con dispositivi mobili, che consente di giocare con una configurazione più vicina a quella delle console tradizionali. L'offerta ha attirato l'attenzione di appassionati e nuovi utenti interessati a migliorare l’esperienza di gioco sui dispositivi mobili.

Il mercato del gaming mobile si trova davanti a un bivio tecnologico grazie a una promozione che dimezza il costo di un accessorio fondamentale per trasformare gli smartphone in console. Il controller Razer Kishi V2 è attualmente disponibile su Amazon con uno sconto del 50%, scendendo a un prezzo di 59,99 euro. Questa offerta colpisce un segmento di utenti che possiede dispositivi Android o iPhone, inclusi i modelli della serie iPhone 15, cercando di risolvere i limiti fisici dei moderni telefoni. L’obiettivo è convertire l’hardware portatile in un sistema simile al Nintendo Switch, sfruttando la potenza di calcolo già presente nei dispositivi mobili. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Gaming mobile: Razer Kishi V2 a metà prezzo per giocare come su console Razer Kiyo V2 X: l’upgrade video compatto per gaming e streamingRazer ha lanciato la Kiyo V2 X, una webcam progettata desidera superare i limiti qualitativi delle telecamere integrate nei computer portatili,... Xbox Cloud Gaming, Microsoft ha aumentato la risoluzione dello streaming su consoleMicrosoft alza l’asticella della qualità per il gioco in streaming: Xbox Cloud Gaming su console ora raggiunge fino a 1440p con un bitrate più... Temi più discussi: L'upgrade definitivo per il tuo gaming mobile: promo Amazon sul Razer Kishi V2; Al 50% il controller che trasforma lo smartphone in una vera console portatile; Monitor 4K, robot aspirapolvere e iPad Air M4: le migliori offerte tech di oggi; Smart TV LG 55'' con AI e Xbox Cloud Gaming: a meno di 350€ è da prendere. L’upgrade definitivo per il tuo gaming mobile: promo Amazon sul Razer Kishi V2Razer Kishi V2 al 50% di sconto su Amazon: controller gaming mobile con connessione USB-C a bassa latenza, pulsanti mecha-tattili e pass-through charging a 59,99€. tuttotech.net Annunciato Razer Kishi V2, nuovo e potente controller per il gaming su mobileIl nuovo Razer Kishi V2 ha controlli di livello console, un ponte estendibile e l’app gratuita Razer Nexus integrata. Razer annuncia il lancio di Razer Kishi V2 per Android, con una versione per ... webnews.it Razer Kishi V2 - Controller di gioco mobile USB-C per iPhone e Android (pulsanti d'azione mecha) A soli 69,99€ invece di 119,99€ (-42%) #adv https://www.amazon.it/dp/B0CY2KVBS9/tag=alessandro0f5-21&psc=1 4.0: media delle recensioni Vend - facebook.com facebook Per chi ama giocare in mobilità #Razer x.com