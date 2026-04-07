Razer ha presentato la Kiyo V2 X, una webcam compatta pensata per migliorare la qualità video rispetto alle telecamere integrate nei computer portatili. Il dispositivo si rivolge a utenti che utilizzano la webcam per gaming, streaming o incontri di lavoro online. La nuova versione offre specifiche aggiornate e si distingue per le dimensioni ridotte, mantenendo funzionalità che interessano sia il settore consumer che quello professionale.

Razer ha lanciato la Kiyo V2 X, una webcam progettata desidera superare i limiti qualitativi delle telecamere integrate nei computer portatili, rivolgendosi a un pubblico che spazia dal gaming al business e agli appassionati di streaming. Il dispositivo si posiziona come una soluzione accessibile all’interno della gamma, offrendo un salto di qualità visiva immediato per chiunque pratichi l’attività di trasmissione video, sia essa un professione o un semplice passatempo tra amici. L’ingegneria del supporto e l’estetica funzionale. L’estetica della Kiyo V2 X si distacca dai canoni classici del brand, adottando una struttura con un elemento posteriore orizzontale simile a uno zaino. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Razer Kiyo V2 X: l’upgrade video compatto per gaming e streaming

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