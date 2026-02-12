Conservatorio Mascagni sabato 14 febbraio concerto pianistico di Francesco Braida e Nico Persichini

Sabato 14 febbraio al Conservatorio Mascagni si tiene il concerto dei pianisti Francesco Braida e Nico Persichini. L’evento, parte della quarta edizione della rassegna “Il Sabato del Mascagni”, si svolge alle 16 e vede protagonisti due giovani musicisti in un pomeriggio dedicato alla musica classica. La manifestazione, promossa dal Conservatorio e sostenuta dalla Laviosa Foundation, continua a portare musica dal vivo nel cuore della città.

La quarta edizione della rassegna "Il Sabato del Mascagni", promossa dal Conservatorio Statale di Musica Pietro Mascagni sotto la direzione artistica del M° Giovanni Nesi e realizzata con il sostegno di Laviosa Foundation, prosegue con un nuovo appuntamento musicale sabato 14 febbraio alle 16.30 nell'Auditorium "Cesare Chiti" del Conservatorio. Un San Valentino nel segno della musica di qualità attende quindi chi vorrà celebrare giorno degli innamorati godendo del talento del giovani musicisti del Conservatorio livornese. Per il sesto concerto in cartellone sarà infatti protagonista il Duo pianistico formato da Francesco Braida e Nico Persichini, in un dialogo a quattro mani che esplora alcune delle pagine più affascinanti del repertorio strumentale per pianoforte.

