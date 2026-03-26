Sabato 28 marzo si terrà al Conservatorio Mascagni un concerto dedicato a Johann Sebastian Bach, intitolato

Nel corso del pomeriggio si alterneranno sul palco Alice Matteoni, Anna Parisi, Cecilia Rosa Caruso, Carola Rinaldi, Alberto Maestro, Arion Daçi e Giada Campanelli, impegnati nell'esecuzione delle Suites BWV 1007–1012, in un percorso che attraversa l'intero arco espressivo e tecnico di queste straordinarie pagine. Particolarmente significativo l'impiego, per la Sesta Suite, di un violoncello a cinque corde, strumento raro e filologicamente legato alla scrittura bachiana, donato al Conservatorio da Sandra Angiolini. La maratona rappresenta un'occasione unica per ascoltare in forma completa un ciclo che, pur concepito per strumento solo, racchiude una straordinaria ricchezza polifonica e una profondità espressiva capace di attraversare i secoli. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

© Livornotoday.it - "Maratona Bach", sabato 28 marzo il concerto al Conservatorio Mascagni

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