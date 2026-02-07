Sampdoria quel blucerchiato verso il cambio di ruolo? Ecco cosa filtra dalle ultime prove le ultimissime

Da calcionews24.com 7 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Sampdoria si prepara alla sfida contro il Modena con alcune novità tattiche. Secondo le ultime indiscrezioni, Antonin Barak è stato provato in un ruolo inedito durante gli allenamenti. La squadra sembra puntare su questa mossa per sorprendere gli avversari e migliorare la prestazione in vista dell’incontro. La situazione resta ancora in evoluzione, ma i tifosi sperano in una svolta positiva.

Dimarco Inter, decisione presa sul rinnovo: i nerazzurri vedono la strada tracciata! Ecco il possibile scenario Mateta Milan, spunta il retroscena! Allegri non era convinto dell’attaccante: le ultimissime Osimhen Juventus, suggestione di mercato o realtà? Può ritrovare Spalletti dopo Napoli, lo scenario Bologna, i numeri parlano chiaro: la squadra è Orsolini dipendente. Quando l’esterno brilla arrivano i tre punti, il focus Dimarco Inter, decisione presa sul rinnovo: i nerazzurri vedono la strada tracciata! Ecco il possibile scenario Juve Lazio, parla il doppio ex Ravanelli: «Mi aspetto una bellissima partita. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

sampdoria quel blucerchiato verso il cambio di ruolo ecco cosa filtra dalle ultime prove le ultimissime

© Calcionews24.com - Sampdoria, quel blucerchiato verso il cambio di ruolo? Ecco cosa filtra dalle ultime prove, le ultimissime

Approfondimenti su Sampdoria Modena

Sampdoria, le ultime sull’infortunio di quel calciatore: ha una partita nel mirino: le ultimissime

La Sampdoria si prepara alle prossime sfide con ottimismo, concentrandosi sul recupero di un calciatore chiave.

Sampdoria al lavoro: Gregucci verso il cambio modulo in vista dello Spezia? Le ultime

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Sampdoria Modena

Argomenti discussi: Modena Sampdoria, si avvicina la sfida del Braglia! Questi numeri sorridono ai blucerchiati: i dettagli; Conti: Voglio salvare la Sampdoria e giocare il derby con il Genoa.

sampdoria quel blucerchiato versoVerso Modena-Sampdoria, non solo La Sud: il Braglia sarà blucerchiato! Il dato finale sui tifosiLa Sampdoria andrà a Modena forte di oltre 3.000 tifosi: settore ospiti quasi sold-out, sostenitori anche in altre parti dell'Alberto Braglia ... clubdoria46.it

sampdoria quel blucerchiato versoVerso Modena-Sampdoria, Massimo Coda non gioca più. E Simone Pafundi…Contro lo Spezia è stato preferito Matteo Brunori e anche contro il Modena si va verso una conferma dell’attaccante arrivato dal Palermo. L’esperimento di farli giocare insieme è stato messo via già ... clubdoria46.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.