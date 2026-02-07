Sampdoria quel blucerchiato verso il cambio di ruolo? Ecco cosa filtra dalle ultime prove le ultimissime

La Sampdoria si prepara alla sfida contro il Modena con alcune novità tattiche. Secondo le ultime indiscrezioni, Antonin Barak è stato provato in un ruolo inedito durante gli allenamenti. La squadra sembra puntare su questa mossa per sorprendere gli avversari e migliorare la prestazione in vista dell’incontro. La situazione resta ancora in evoluzione, ma i tifosi sperano in una svolta positiva.

La Sampdoria si prepara alle prossime sfide con ottimismo, concentrandosi sul recupero di un calciatore chiave.

Verso Modena-Sampdoria, non solo La Sud: il Braglia sarà blucerchiato! Il dato finale sui tifosi La Sampdoria andrà a Modena forte di oltre 3.000 tifosi: settore ospiti quasi sold-out, sostenitori anche in altre parti dell'Alberto Braglia

Verso Modena-Sampdoria, Massimo Coda non gioca più. E Simone Pafundi… Contro lo Spezia è stato preferito Matteo Brunori e anche contro il Modena si va verso una conferma dell'attaccante arrivato dal Palermo. L'esperimento di farli giocare insieme è stato messo via già

