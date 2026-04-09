Futuro Nazionale a Reggio | D’Aleo blocca i falsi referenti

Il dottor Francesco D’Aleo ha annunciato che il Comitato Reggio Calabria 297 è l’unico punto di riferimento ufficiale di Futuro Nazionale nella città. La comunicazione è stata resa pubblica tramite una nota ufficiale, in cui si specifica che nessun altro soggetto o gruppo può rappresentare il movimento nel capoluogo. La decisione mira a chiarire eventuali confusioni o rappresentanze non autorizzate.

Il dottor Francesco D’Aleo ha ufficializzato che il Comitato Reggio Calabria 297 rappresenta l’unico punto di riferimento riconosciuto e autorizzato per Futuro Nazionale all’interno del capoluogo. L’annuncio arriva per fare chiarezza su una serie di informazioni contrastanti riguardanti la creazione di gruppi non ufficiali o di sostegno in città. L’intervento nasce dalla necessità di rispondere a notizie diffuse recentemente circa la nascita di formazioni riconducibili agli esponenti del movimento, ma prive di legittimazione. Il coordinatore del comitato invita quindi i cittadini a ignorare chi si presenti come presidente o referente senza averne l’effettiva carica. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Futuro Nazionale a Reggio: D’Aleo blocca i falsi referenti “Scuola Attiva Kids” 2025/26, il 18 febbraio webinar nazionale “Le Pause Attive” per docenti e referentiNell’ambito del progetto “Scuola Attiva Kids” per la scuola primaria – anno scolastico 20252026, è in programma per mercoledì 18 febbraio 2026, dalle... Falsi catastali e titoli illegittimi: la Procura blocca lottizzazione abusivaTempo di lettura: 2 minutiIn data odierna, militari del Gruppo Carabinieri Forestale di Avellino, hanno eseguito un decreto sequestro preventivo,... Temi più discussi: Iscrivetevi, Vannacci cerca persone serie: Futuro Nazionale a caccia di militanti calabresi sui social · LaC News24; Imbrattato il bandone della sede di Futuro Nazionale / FOTO; A Ponsacco è tempo di Futuro Nazionale; Futuro Nazionale vuole vannaccizzare il Veneto, boicottaggio di protesta. D’Aleo: il Comitato Reggio Calabria 297 è l’unico riferimento, autorizzato e riconosciuto di Futuro NazionaleSono di questi giorni le notizie – che si rincorrono – circa la nascita, in città, di gruppi di sostegno o gruppi non ufficiali riconducibili a Futuro Nazionale o a suoi esponenti. Lo afferma in ... strettoweb.com Futuro Nazionale sbarca a Reggio: al via il primo comitato cittadinoNasce ufficialmente a Reggio Calabria il comitato costituente di Futuro Nazionale, denominato ‘Comitato Reggio Calabria 297’. L’iniziativa politica e sociale, voluta da professionisti e cittadini, è v ... strettoweb.com Nasce in Consiglio Comunale “Futuro Nazionale”, Rossi: “Pronti al confronto” - facebook.com facebook In piazza la manifestazione di Futuro Nazionale di Vannacci. Da Avs l'invito a evitare discriminazioni x.com