Falsi catastali e titoli illegittimi | la Procura blocca lottizzazione abusiva

La Procura di Avellino ha disposto il blocco di una lottizzazione abusiva attraverso il sequestro preventivo di immobili e documenti. L’intervento, eseguito dai Carabinieri Forestali, si inserisce in un’indagine riguardante falsi catastali e titoli illegittimi, finalizzata a tutelare il territorio e garantire il rispetto delle normative edilizie. Di seguito, i dettagli dell’operazione e le implicazioni legali di questa misura.

Tempo di lettura: 2 minuti In data odierna, militari del Gruppo Carabinieri Forestale di Avellino, hanno eseguito un decreto sequestro preventivo, disposto dal G.i.p. del Tribunale di Avellino, su richiesta di questo Ufficio, di un organismo edilizio sito nel comune di Avellino, composto da 12 unità immobiliari ed avente un valore stimato in quattro milioni di euro. Il provvedimento rappresenta l'esito di articolate attività di indagine, condotte dai militari in forza al Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale e Agroalimentare Forestale del Gruppo Carabinieri Forestale di Avellino su delega di questa Procura, e si inseriscono in un contesto più ampio diretto al contrasto degli illeciti penali connessi alle speculazioni urbanistico – edilizie che interessano il territorio irpino.

