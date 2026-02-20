Bcc Carate e Treviglio con Diamo valore al Natale devoluti 360 mila euro a Caritas Croce Rossa e Amici dei pompieri

Ha preso il via per la prima volta la campagna solidale della Banca di Credito Cooperativo di Carate Brianza e Treviglio che, in occasione dello scorso Natale, ha permesso ai Soci della Banca di rendersi parte attiva nel sostegno a progetti di solidarietà e utilità sociale. Attraverso l' iniziativa "Diamo valore al Natale", i Soci hanno scelto di trasformare il tradizionale omaggio natalizio, offerto dalla Banca, in un gesto concreto di solidarietà, contribuendo alla realizzazione di quattro importanti progetti a favore delle Comunità locali del Territorio di competenza. Le iniziative sostenute rispondono a bisogni reali e sempre più urgenti del Territorio: dal supporto alle famiglie in difficoltà economica, alla tutela della salute e della sicurezza delle persone, fino all'accoglienza di donne in gravi situazioni di disagio economico e alla protezione degli operatori impegnati nei servizi di emergenza.