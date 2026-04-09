Furto fuori la scuola rubata l' auto di una professoressa

Una docente ha subito il furto della propria auto mentre si trovava fuori dalla scuola, nella succursale di Puccianiello del liceo Giannone. L'episodio è avvenuto all’uscita delle lezioni, senza che la donna si accorgesse di quanto stava accadendo. La vettura è stata rubata durante il breve intervallo tra le attività scolastiche. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Brutta sorpresa per una professoressa all’uscita da scuola, nella succursale di Puccianiello del liceo Giannone. La sua auto, acquistata appena 15 giorni fa, è stata rubata. La vettura era stata parcheggiata a circa 200 metri dall’istituto, privo di parcheggio. Una situazione già nota: anche. 🔗 Leggi su Casertanews.it Leggi anche: Auto rubata fuori la scuola, malfattore acciuffato dopo inseguimento Studente accoltella una professoressa fuori dalla scuola a Trescore Balneario: è graveUna 57enne è stata trasportata in condizioni gravi in ospedale a Bergamo nella mattinata del 25 marzo. The side girl awakened! They tried to trick her for the muse, but fell for her instead. Argomenti più discussi: Quasi tre furti al mese nelle scuole di Roma sud: Allarmi inutili, vanno collegati alle forze dell’ordine; Monza, entra nella scuola incappucciato e scassina i distributori automatici: lo arrestano con le monete e le lattine; Furto al Santuario di San Luca a Bologna: identificato il presunto autore; Sicurezza a scuola: gli alunni dell’I.I.S. Policoro-Tursi a lezione dai Vigili del Fuoco. Furti nelle auto fuori da scuola: Non ci sono mai i controlliIl tempo di accompagnare a scuola i suoi due figli e si ritrova il finestrino della macchina rotto, con la sua borsetta sparita assieme a tutti i suoi documenti. E’ questo, in estrema sintesi, quanto ... ilrestodelcarlino.it Furto in casa a Pasquetta, tre arresti a Loiri Porto San Paolo. I proprietari erano fuori per la giornata di festa #ANSA x.com Preso da un carabiniere fuori servizio dopo il furto - facebook.com facebook