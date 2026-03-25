Studente accoltella una professoressa fuori dalla scuola a Trescore Balneario | è grave

Un episodio di violenza si è verificato a Trescore Balneario, dove uno studente ha aggredito una insegnante fuori dall’istituto scolastico. La donna, di 57 anni, è stata colpita e portata in ospedale a Bergamo in gravi condizioni. L’aggressore è stato fermato dalle forze dell’ordine e attualmente si trova sotto interrogatorio.

Una 57enne è stata trasportata in condizioni gravi in ospedale a Bergamo nella mattinata del 25 marzo. La donna sarebbe stato accoltellato da uno studente fuori dall'Istituto comprensivo di via Damiano Chiesa di Trescore Balneario. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Studente accoltella un professore fuori dalla scuola a Trescore Balneario: è graveUn 58enne è stato trasportato in condizioni gravi in ospedale a Bergamo nella mattinata del 25 marzo. Francia, studente di 14 anni accoltella una professoressa: è graveUn episodio di violenza si è verificato in Francia, in una scuola media in Costa Azzurra, dove una docente è rimasta gravemente ferita dopo essere...