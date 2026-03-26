Un uomo è stato arrestato dopo aver rapinato un’auto fuori da una scuola, ma il suo complice è riuscito a scappare e non è stato ancora rintracciato. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto immediatamente dopo la segnalazione, e si sta svolgendo un’indagine per identificare altri eventuali coinvolti. Nessuna informazione è stata fornita sui motivi del furto o sull’identità dei responsabili.

La vettura rintracciata grazie al gps. Il complice è riuscito a dileguarsi Un uomo è stato arrestato mentre il complice è riuscito a dileguarsi e far perdere le proprie tracce. Si è concluso così, nel territorio di Giugliano in Campania, l’inseguimento di un’auto rubata ad Aversa. Stando a quanto ricostruito, due malfattori avrebbero rubato una vettura ’50’ nei pressi di una scuola nel centro della città normanna. Grazie al gps installato sul veicolo il proprietario è riuscito a tracciare il percorso dell’auto allertando i carabinieri che si sono messi sulle sue tracce. Le ricerche hanno consentito di individuare l’auto a Giugliano in Campania, nei pressi di un bar. 🔗 Leggi su Casertanews.it

© Casertanews.it - Auto rubata fuori la scuola, malfattore acciuffato dopo inseguimento

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