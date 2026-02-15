Tentato furto in un supermercato di Montesano | recuperate bottiglie di champagne e prodotti per l' igiene un arresto
Sabato sera, un tentativo di furto in un supermercato di Montesano sulla Marcellana ha portato all’arresto di un sospettato. I ladri hanno cercato di portare via bottiglie di champagne e prodotti per l’igiene, ma sono stati scoperti dalle forze dell’ordine. Durante il blitz, sono stati recuperati gli oggetti rubati e il sospettato è stato fermato sul posto.
Ladri di nuovo in azione nel nostro territorio: sabato sera, infatti, ignoti hanno tentato il colpo in un supermercato di Montesano sulla Marcellana. I malviventi sono stati notati e riconosciuti da un dipendente in quanto tempo fa furono autori di un furto di bottiglie di champagne. Allertati i carabinieri, dunque, che hanno sorpreso uno dei due con bottiglie di champagne, svariate confezioni di rasoi e prodotti per l’igiene in uno zaino. L'uomo, con precedenti, è stato arrestato, mentre il complice è riuscito a fuggire. Accertamenti in corso. SalernoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.🔗 Leggi su Salernotoday.it
