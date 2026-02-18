Un uomo di Mercato San Severino è stato arrestato dai carabinieri dopo aver tentato di portare via nove bottiglie di champagne dal supermercato. La polizia ha scoperto il tentativo di furto quando ha fermato il sospettato, che cercava di nascondere le bottiglie sotto la giacca. L’episodio è avvenuto giovedì sera nel punto vendita di via Roma.

MERCATO SAN SEVERINO – Un furto di merce dagli scaffali di un supermercato si è concluso con un arresto. Nei giorni scorsi i carabinieri sono intervenuti dopo la segnalazione per l’asportazione di diversi prodotti, tra cui 9 bottiglie di champagne. Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe preso la merce e avrebbe tentato di allontanarsi senza pagare. I militari, giunti sul posto per gli accertamenti, lo avrebbero rintracciato e bloccato poco dopo. Nel corso delle verifiche, l’interessato – uno straniero residente a Castellammare di Stabia – durante l’identificazione avrebbe fornito generalità non corrispondenti. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Ruba 9 bottiglie di champagne dal supermercato: arrestato dai carabinieri

Ruba nove bottiglie di champagne: bloccato dai carabinieriUn uomo è stato arrestato dai carabinieri dopo aver rubato nove bottiglie di champagne di lusso.

Ruba bottiglie di champagne da un negozio, individuato e arrestatoUn uomo ha tentato di rubare nove bottiglie di champagne da un supermercato Conad, ma è stato subito individuato dai carabinieri e arrestato.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.