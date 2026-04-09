Funerali di Mathias Tonti | lunedì 13 aprile a Cesena la messa d’addio per il ragazzino di 12 anni

Il funerale di un ragazzino di 12 anni si terrà lunedì 13 aprile alle ore 15 nella chiesa di San Paolo Apostolo, situata nel quartiere di San Mauro a Valle a Cesena. La cerimonia rappresenta l’ultimo saluto a Mathias Tonti, deceduto recentemente. L’evento si svolgerà nella parrocchia della zona, dove verranno officiati i funerali.

Ravenna, 9 aprile 2026 – L’ultimo saluto a Mathias Tonti sarà lunedì 13 aprile, alle 15, nella chiesa parrocchiale di San Paolo Apostolo a Cesena, nel quartiere di San Mauro a Valle. Mathias Tonti, 12 anni, è morto martedì 7 aprile per le conseguenze della caduta, avvenuta il 3 aprile, mentre sciava a San Martino di Castrozza, in Trentino, dove era in occasione delle vacanze di Pasqua. Il mondo dello sport si stringe intorno alla famiglia di Mathias. Mathias era un ragazzino molto sportivo: amava e praticava la pallavolo da quando era piccolo, visto anche il legame della madre con la Porto Robur Costa 2030 di Ravenna, società per la quale lavora. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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