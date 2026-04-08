Dolore tra i compagni di scuola di Mathias Tonti morto a 12 anni il preside | Terremo vivo il suo ricordo

Un bambino di 12 anni è deceduto e tra i compagni di scuola si sono diffuse emozioni di dolore. Il dirigente scolastico ha dichiarato che l’istituto si impegnerà a mantenere vivo il ricordo del ragazzo. La notizia ha suscitato reazioni di tristezza tra studenti e insegnanti, mentre le autorità stanno ancora indagando sulle cause del decesso. Nessuna ulteriore informazione sui dettagli dell’incidente è stata resa nota.

Cesena, 8 aprile 2026 – Non ci sono parole giuste da usare, perché non è giusto dire addio a un bambino di 12 anni. Però ci sono la vicinanza, il cordoglio, l’affetto e il calore che tutta una comunità in queste ore vuole esprime alla famiglia di Mathias Tonti, vittima un incidente avvenuto sulle piste da sci verificatosi a San Martino di Castrozza, in Trentino. Il dirigente scolastico: “Un lutto terribile, solare, attivo e molto sportivo”. “Non ho ancora visto di persona i genitori – ha commentato Donato Tinelli, il dirigente scolastico dell’istituto di Viale delle Resistenza, presso il quale il piccolo Mathias frequentava la prima media - Ci siamo sentiti solo via mail. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Dolore tra i compagni di scuola di Mathias Tonti, morto a 12 anni, il preside: “Terremo vivo il suo ricordo” Morto a 12 anni dopo l'incidente sugli sci: il dramma di Mathias TontiIl giovane era rimasto coinvolto in una bruttissima caduta sulle nevi di San Martino di Castrozza nei giorni scorsi. Leggi anche: Mathias Tonti muore a 12 anni quattro giorni dopo l'incidente sulle piste da sci, il papà: «Porteremo con noi il suo modo di affrontare la vita a testa alta» Temi più discussi: Dolore tra i compagni di scuola di Mathias Tonti, morto a 12 anni, il preside: Terremo vivo il suo ricordo; Muore a 12 anni dopo un incidente sugli sci: la città piange il giovane Mathias; Tragedia sugli sci, muore a soli 12 anni: dolore profondo per la scomparsa di Mathias; Mathias Tonti muore a 12 anni quattro giorni dopo l'incidente sulle piste da sci, il papà: Porteremo con noi il suo modo di affrontare... Dolore tra i compagni di scuola di Mathias Tonti, morto a 12 anni, il preside: Terremo vivo il suo ricordoCommozione e sgomento al Volley Club Cesena, società alla quale il ragazzo era iscritto da anni. Il direttore tecnico Pietro Mazzi: Aveva talento, si dedicava agli impegni sportivi con lo spirito giu ... ilrestodelcarlino.it Addio a Mathias Tonti: il dodicenne di Cesena morto sugli sci dona gli organiLa comunità di Cesena piange Mathias Tonti, 12 anni, scomparso dopo un incidente a San Martino di Castrozza. L'ultimo gesto d'amore: la donazione degli organi. livingcesenatico.it Addio a Mathias Tonti, 12 anni: il suo ultimo gesto di generosità regalerà vita ad altri Trento piange la perdita di Mathias Tonti, 12 anni, morto questa mattina, 7 aprile, all’Ospedale Santa Chiara di Trento dopo una caduta sugli sci avvenuta venerdì sulle piste d - facebook.com facebook Morto Mathias Tonti, il 12enne di Ravenna caduto mentre sciava a San Martino di Castrozza x.com