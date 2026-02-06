Centrodestra nuovo vertice ma fumata nera sul candidato sindaco

Questa sera il centrodestra si è riunito di nuovo, ma non è arrivato a un accordo sul candidato sindaco. Nonostante le discussioni serrate, i rappresentanti delle varie liste non sono riusciti a trovare un nome condiviso, lasciando ancora il quadro aperto. La coalizione ha fretta di scegliere, consapevole dell’opportunità di conquistare il Comune in una città storicamente orientata a sinistra.

Tempo di lettura: 2 minuti Secondo i nterpartitico di centrodestra nel giro di meno di una settimana, a testimonianza che la coalizione stavolta ci crede e non vuol perdere tempo e un’opportunità ghiotta come quella di eleggere un Sindaco di area in una città notoriamente a trazione centrosinistra. E proprio l’apertura a espressioni della società civile e in generare ad un’area moderata ben incarnata da Forza Italia, partito trainante, ne è la riprova.  Le consultazioni, come emerso a margine dell’ultimo vertice e confermato in una nota ufficiale diramata da Fratelli d’Italia e confermate dal segretario provinciale degli azzurri Angelo Antonio D’Agostino, sono partite dall’ex sindaco di Avellino, Laura Nargi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

