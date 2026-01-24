Piazza Cavour | Getta a terra 5 grammi di cocaina mentre scappa dalla polizia fermato e denunciato

Durante un intervento a piazza Cavour, la polizia ha fermato e denunciato un uomo di 42 anni responsabile di spaccio di droga. L’individuo, alla vista delle forze dell’ordine, ha tentato di fuggire, lasciando sul luogo cinque grammi di cocaina. L’episodio si è verificato nella notte, quando gli agenti hanno notato due soggetti che si allontanavano rapidamente, attirando così l’attenzione degli agenti.

Un uomo di 42 anni è stato fermato e denunciato dalla polizia per spaccio di droga. Secondo quanto emerso, infatti, la notte scorsa il personale delle Volanti della questura all'altezza di piazza Cavour ha notato due soggetti che alla vista delle forze dell'ordine hanno tentato di allontanarsi.

