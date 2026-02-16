Fugge all' alt poi si schianta | arrestato dopo pauroso inseguimento

Un uomo ha tentato di scappare all'alt e si è schiantato contro un albero, finendo in manette dopo un inseguimento ad alta velocità. La polizia ha inseguito il veicolo per le strade di Arcella, a Padova, e di Cadoneghe, dopo aver notato il suo comportamento sospetto. Durante il tentativo di fuga, il conducente ha perso il controllo e si è schiantato, lasciando il veicolo accartocciato in mezzo alla strada.

Momenti di paura nella notte tra il 15 e il 16 febbraio a cavallo tra l'Arcella a Padova e il vicino comune di Cadoneghe. Una Peugeot con due persone a bordo, giunta all'altezza di via Guido Reni si è trovata di fronte un posto di controllo dei carabinieri. Quando i militari hanno imposto l'alt al conducente quest'ultimo, un tunisino di 20 anni invece di accostare, ha accelerato per eludere il controllo. L'allarme è stato diramato a tutte le autoradio presenti in circuito. In pochi minuti quattro pattuglie del comando provinciale comprese quelle del Radiomobile si sono messe all'inseguimento del ventenne che si trovava in auto con un'amica connazionale di un anno più grande.