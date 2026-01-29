Fugge all' alt dei carabinieri poi si schianta contro un palo | indagato per resistenza

Un uomo ha tentato di sfuggire all’alt dei carabinieri e ha messo in piedi un inseguimento tra le strade di Sant’Antonio Abate e Angri. Nonostante la fuga, alla fine si è schiantato contro un palo. Ora è indagato per resistenza.

Non si ferma all'alt dei carabinieri e ingaggia un inseguimento che da Sant'Antonio Abate termina, poi, ad Angri. E' stato arrestato e poi rilasciato dal giudice, al termine della convalida, un ragazzo di 22 anni di Angri, ora indagato per resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane, per circa dieci 10 minuti, aveva seminato il panico in strada, fuggendo ad alta velocità dai carabinieri, che lo avevano poi fermato e arrestato ad Angri. L'episodio si era verificato lo scorso weekend. L'indagato era poi finito contro un palo della pubblica illuminazione, terminando la sua folle e pericolosa corsa.🔗 Leggi su Salernotoday.it

