Negli ultimi giorni, sui social media si sono diffusi video realizzati con intelligenza artificiale che mostrano frutti parlanti impegnati in drammi, litigi e storie sentimentali. Questi contenuti attirano milioni di visualizzazioni e vengono condivisi frequentemente. La loro popolarità cresce rapidamente, creando un fenomeno che coinvolge utenti di varie età e interessi. La diffusione di questi video ha portato a un interesse crescente verso le capacità creative dell’intelligenza artificiale.

Negli ultimi giorni i social sono stati invasi da un fenomeno tanto assurdo quanto irresistibile: video con frutti parlanti generati dall’intelligenza artificiale che recitano drammi, litigi e storie sentimentali. In pochi giorni, account come FruitvilleGossip hanno accumulato centinaia di migliaia di visualizzazioni, mentre serie come “ Fruit Love Island ” hanno superato centinaia di milioni di views e milioni di follower. Il meccanismo è semplice ma potentissimo. I video, della durata di circa un minuto, mostrano personaggi come fragole, banane o angurie trasformati in protagonisti di reality show, tribunali familiari o storie romantiche. Le dinamiche sono volutamente esagerate: tradimenti, test di paternità, litigi, gelosie e colpi di scena continui. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Frutti, drama e caos: cosa sono i video AI che stanno ipnotizzando milioni di persone (e perché piacciono così tanto)

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