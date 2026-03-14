Negli ultimi tempi si nota una crescente attenzione verso i PAC, strumenti utilizzati per pianificare e gestire le risorse pubbliche. Politici, imprese e consulenti si confrontano frequentemente su come sfruttarli al meglio, in un processo che coinvolge decisioni strategiche e allocazioni di fondi. Questa tendenza riflette un cambiamento nelle modalità di approccio alle politiche pubbliche e alla gestione delle risorse.

Negli ultimi si sta assistendo a una convergenza tra politica, attori economici e consulenza professionale su uno strumento – il Piano di Accumulo o PAC – che consente di raggiungere una serie di obiettivi comuni, quali costruire ricchezza, imparare a ragionare per obiettivi, ridurre le disuguaglianze e rafforzare la sicurezza finanziaria delle famiglie. E’ quanto spiega Pictet Asset Management che dedica a questo strumento un approfondimento. Cosa sono i PAC. I PAC sono sostanzialmente strategie di investimento che permettono di costruire un patrimonio nel tempo, versando somme periodiche anche piccole 50-10 euro (solitamente mensili, trimestrali o annuali) in strmumenti finanziati come fondi comuni di investimento op ETF, anziché investire tutto il capitale in una sola volta. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - PAC: cosa sono e perché piacciono ai policymaker

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