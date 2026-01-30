Tax free in Svizzera poi il treno per Milano | fermata a Chiasso con collane da oltre 140mila euro scatta la maxi multa

Nei giorni scorsi, alla stazione di Chiasso, una donna italiana è stata fermata con gioielli di lusso valutati oltre 140 mila euro. Aveva appena passato il confine con la Svizzera e stava salendo su un treno diretto a Milano. I controlli doganali hanno scoperto che non aveva dichiarato nulla. Ora rischia una maxi multa per aver portato i beni senza documenti.

Nei giorni scorsi, alla stazione internazionale di Chiasso, una cittadina italiana è stata fermata con gioielli di lusso per un valore complessivo superiore ai 140mila euro, introdotti in Italia senza nessuna dichiarazione doganale. Il controllo è stato effettuato dal personale dell'agenzia delle.

