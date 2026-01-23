Chiasso in treno verso la Svizzera con 90 chili di tabacco per narghilè

A Chiasso, il 23 gennaio 2026, un cittadino siriano è stato fermato durante un controllo ferroviario. Gli agenti della dogana svizzera hanno scoperto 90 chili di tabacco per narghilè, non dichiarato al momento del passaggio. L'intervento si inserisce nelle operazioni di controllo alle frontiere volte a prevenire il contrabbando di prodotti di tabacco e garantire la sicurezza pubblica.

Chiasso, 23 gennaio 2026 – In viaggio verso la Svizzera con 90 chili di tabacco non dichiarato. Un cittadino di nazionalità siriana è stato fermato nei giorni scorsi dagli agenti dell’Ufficio federale della dogana svizzera e della sicurezza dei confini, durante un controllo nel traffico ferroviario: aveva al seguito con 90 chili di tabacco da shisha, o tabacco per narghilè, che non ha dichiarato. Si tratta di una miscela aromatizzata usata per fumare la shisha o narghilè, una sorta di pipa ad acqua. L’uomo, fermato alla stazione ferroviaria di Chiasso, aveva un biglietto per il treno notturno da Zurigo ad Amsterdam. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Il 45.enne, di nazionalità siriana, ha dichiarato di aver viaggiato da Dubai a Bergamo in aereo e di aver poi proseguito il suo viaggio in treno con destinazione Amsterdam. x.com

