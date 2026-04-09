A Sesto al Reghena, 171 famiglie si trovano in una situazione di incertezza a causa del rinvio del tavolo di confronto tra i sindacati e la nuova proprietà di Friulpress. La discussione, già calendarizzata, è stata posticipata senza una nuova data, lasciando sospeso il percorso di trattativa sul futuro lavorativo dei dipendenti. La mobilitazione dei sindacati si è tradotta in una manifestazione pubblica per chiedere chiarimenti.

Il futuro lavorativo di 171 nuclei familiari a Sesto al Reghena si trova in una fase di stallo dopo il nuovo rinvio del confronto tra i rappresentanti sindacali e la nuova proprietà di Friulpress. L’incontro, che era stato fissato per mercoledì 8 aprile, è slittato nuovamente, aggiungendosi a un precedente tentativo di dialogo avvenuto il 31 marzo che non aveva dato esiti concreti. Le parti coinvolte, incluse le RSU, hanno deciso di riunirsi in assemblea questo venerdì per stabilire le prossime mosse operative di fronte alla mancata risposta dell’azienda. L’impatto del passaggio di proprietà al fondo tedesco Accursia Capital. La gestione della storica realtà metalmeccanica è passata nelle mani del fondo tedesco Accursia Capital attraverso un trasferimento di quote che ha colto di sorpresa le organizzazioni che tutelano i lavoratori. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Friulpress: 171 famiglie in bilico, i sindacati scendono in piazza

Leggi anche: Dimensionamento scolastico. I sindacati scendono in piazza: "Rischio caos e presidi in trasferta"

Leggi anche: Più diritti al settore dei rider. I sindacati scendono in piazza