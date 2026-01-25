Il dibattito sul dimensionamento scolastico torna a far emergere tensioni tra sindacati, istituzioni e Regione. La manifestazione di Bologna evidenzia le preoccupazioni riguardo a possibili disagi e alla gestione degli accorpamenti. La questione, già complessa, si inserisce in un contesto di scontro istituzionale che potrebbe influire sulla stabilità del sistema scolastico locale e sulla qualità dell’offerta educativa.

Tanti problemi sul tavolo che si aggiungono ad altri già esistenti. E ancora una volta ci sono le scuole al centro della protesta dei sindacati (ieri mattina la manifestazione organizzata a Bologna), con sullo sfondo un violento scontro istituzionale sul tema degli accorpamenti scolastici, ai quali la Regione non si è uniformata, tanto da spingere il governo a mandare un commissario. Sono state proprio le voci riguardanti le idee che avrebbe in mente il commissario su Modena ad agitare le acque: si parla di accorpamenti tra il Liceo Scientifico Morandi e l’Istituto Tecnico Calvi a Finale Emilia, ma anche tra l’Ipsia Vallauri e l’Iti Da Vinci a Carpi, oltre all’ipotesi di unificazione tra gli istituti comprensivi di Ravarino e Bomporto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Dimensionamento scolastico. I sindacati scendono in piazza: "Rischio caos e presidi in trasferta"

Dimensionamento scolastico, Pd e sindacati in piazza contro il commissariamentoIl dibattito sul dimensionamento scolastico e sul commissariamento della Regione Emilia-Romagna coinvolge partiti, sindacati, amministratori e comunità scolastiche.

Dimensionamento scolastico, allarme aree interne in Umbria, Proietti avverte: “Con meno presidi si spopoleranno ancora di più”Il dimensionamento scolastico in Umbria solleva preoccupazioni riguardo alle aree interne, con l’allarme di Proietti che segnala un possibile spopolamento più accentuato.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO, RAMMARICO DEI SINDACATI, IL PROVVEDITORE NON LI RICEVE IN QUESTA FASE DELICATA; Dimensionamento scolastico, protesta a Bologna: sindacati e Regione contro gli accorpamenti; La scuola non si tocca: corteo contro il commissariamento; Dimensionamento scolastico in Emilia-Romagna, sindacati critici dopo l’incontro con il commissario.

Dimensionamento scolastico. I sindacati scendono in piazza: Rischio caos e presidi in trasfertaSi parla di unificare Vallauri e Da Vinci a Carpi, Morandi e Calvi a Finale e altri comprensivi nella Bassa. Verde (Cgil): Grandi problemi organizzativi. In pericolo l’identità degli istituti e la qu ... ilrestodelcarlino.it

Dimensionamento scolastico, protesta a Bologna: sindacati e Regione contro gli accorpamentiMobilitazione congiunta di sindacati della scuola e istituzioni regionali a Bologna contro il piano di dimensionamento scolastico previsto in Emilia-Romagna. orizzontescuola.it

Il sindaco di Bologna alla manifestazione contro il dimensionamento scolastico dell'Emilia-Romagna: «Vogliamo rispetto». FdI ribatte: «Svolgiamo solo il nostro dovere, tutti stanno riscontrando irregolarità in quel che fa» facebook

Dimensionamento scolastico, Lepore: “O ti inginocchi a FdI o subisci ritorsioni” | FOTO x.com