Al Teatro Corso lo spettacolo-omaggio a Mia Martini e Loredana Bertè

Il Teatro Corso di Mestre ospita domenica 8 marzo uno spettacolo dedicato a Mia Martini e Loredana Bertè, due voci simbolo della musica italiana. L’evento si tiene in occasione della Festa della Donna, alle ore 21.15, e celebra le carriere di queste artiste attraverso canzoni e ricordi. La serata mira a rendere omaggio alla loro influenza e a coinvolgere il pubblico in un viaggio emozionante tra musica e memoria.

In occasione della Festa della Donna, domenica 8 marzo alle ore 21.15 il Teatro Corso di Mestre ospita Loredana è Mia, lo spettacolo–tributo dedicato a due icone assolute della musica italiana: Mia Martini e Loredana Bertè. Il titolo evocativo Loredana è Mia è un gioco di parole che diventa dichiarazione d’amore, identità e appartenenza. In una sola frase convivono due nomi che hanno segnato l’immaginario di intere generazioni. Un titolo che unisce, intreccia e fonde, come le loro voci, così diverse eppure profondamente legate. Prodotto da Isolani Spettacoli, lo show attraversa successi come Piccolo Uomo, Minuetto, E non finisce mica il cielo, Almeno tu nell’universo, Sei bellissima, Il mare d’inverno, Non sono una signora, E la luna bussò, Figlia di.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Approfondimenti su teatro corso

Al Miles Jazz Club, si rende omaggio a Mia Martini con una serata dedicata alla sua musica e al suo percorso.

Il 21 dicembre alle ore 21, il Teatro Al Massimo di Palermo ospiterà

Ultime notizie su teatro corso

Argomenti discussi: Al Teatro Corso si balla con 90 Mania - The Musical; Stagione Teatrale 2025/2026: Corrado d’Elia porta al San Pietro Io, Ludwig van Beethoven; Scuola di danza del Teatro dell’Opera di Roma. Corso di aggiornamento insegnanti dal 5 al 7 febbraio 2026; Corso di alta formazione per creatori e performer della scena digitale.

#DiconoDiNoi https://www.nordest24.it/luca-ravenna-flamingo-teatro-corso-mestre Dalvivo Eventi Venezia - facebook.com facebook