maltempo meloni annuncia conferenza in consiglio dei ministri per dichiarare lo stato di emergenza

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha presieduto una riunione presso la Protezione Civile di Roma per valutare i danni causati dall'ondata di maltempo, in particolare nel Sud Italia a causa del ciclone Harry. Durante l'incontro, è stato annunciato che in Consiglio dei Ministri verrà discussa la dichiarazione dello stato di emergenza. Questa misura mira a coordinare le risorse necessarie per affrontare l’emergenza e supportare le zone più colpite.

"Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha presieduto oggi pomeriggio, presso la sede della Protezione Civile a Roma, una riunione sui danni provocati dall'eccezionale ondata di maltempo che ha colpito il Sud Italia, in particolare per il passaggio del ciclone Harry". E' quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi. All'incontro hanno preso parte il Ministro Nello Musumeci, in collegamento da Catania; il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano; il Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto; la Presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde; il Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani; il Capo Dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano. 🔗 Leggi su Iltempo.it

