Sanità siciliana | 2 anni d’attesa per farmaci vitali 10% a rischio

La carenza di farmaci vitali causa ritardi di due anni nelle consegne ai pazienti siciliani. I tagli alla sanità locale hanno ridotto drasticamente le scorte, lasciando molti senza cure immediate. Un rapporto recente segnala che il 10% dei farmaci essenziali rischia di scomparire dal mercato regionale. La situazione mette in evidenza le conseguenze di una gestione difficile e di risorse insufficienti. La crisi continua a influenzare le vite di migliaia di persone in tutta l’isola.

La sanità siciliana è stremata da anni di tagli che, secondo un recente rapporto presentato alla Camera dei deputati, hanno sottratto risorse vitali all’assistenza dei pazienti. Tra il 2010 e il 2019, la sanità ha subito tagli per un totale di 37 miliardi di euro, con un impatto significativo sull’universalismo e sull’accesso alle cure, che oggi risulta compromesso per una percentuale stimata fino al 10% della popolazione italiana, una cifra che sale al doppio tra i soggetti più vulnerabili. La situazione in Sicilia, caratterizzata da redditi inferiori alla media nazionale, amplifica le disuguaglianze e rende sempre più difficile garantire un’assistenza adeguata a tutti i cittadini. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Pazienti oncologici rimandati a casa, farmaci mancanti e sprechi cronici: la sanità siciliana tra caos e opportunitàLa sanità siciliana attraversa una fase complessa, caratterizzata da pazienti oncologici rimandati a casa, carenze di farmaci e sprechi di risorse.

Sanità: +25% spese private, 1 famiglia su 10 a rischio impoverimento.Nel 2023, le spese private per la sanità sono cresciute del 25%, portando una famiglia su dieci a rischiare di impoverirsi.

Sicilia. Crocetta assume la Sanità ad interim. E annuncia la nomina di un comitato di saggiIl governatore ha annunciato che intende istituzionalizzare il comitato in modo permanente, per supportare con figure di altissimo profilo le decisioni di governo dei prossimi anni nell'ambito della ... quotidianosanita.it

Inchiesta sanità in Sicilia, respinta la richiesta di scarcerazione di CuffaroResta ai domiciliari l'ex governatore siciliano Totò Cuffaro, accusato di associazione a delinquere e corruzione. Il tribunale del Riesame di Palermo ha respinto la richiesta di revoca della misura ... ansa.it

Ospedale Garibaldi: il lascito indelebile del Dott. Francesco Poli nella sanità siciliana Leggi qui: https://ilfattodicatania.it/2026/02/ospedale-garibaldi-il-lascito-indelebile-del-dott-francesco-poli-nella-sanita-siciliana.html - facebook.com facebook

Nonostante quasi vent’anni di Piano di rientro la #sanità siciliana ha raggiunto nel 2024 la spesa record di 10.729,4 milioni di euro. Ne parlo oggi su @laltroparlante x.com