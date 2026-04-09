Francesco Caremani nella Top 10 mondiale degli Sport Media Awards 2025
Francesco Caremani è entrato nella top 10 mondiale degli Aips Sport Media Awards 2025. Il giornalista aretino è stato selezionato tra i candidati alla categoria “Writing Best Column”, dedicata alla scrittura sportiva d’opinione. La sua candidatura è legata a un articolo intitolato “Sinner”. La manifestazione premia i migliori professionisti nel settore dei media sportivi a livello internazionale. La premiazione si svolgerà nei prossimi mesi.
Francesco Caremani nella Top 10 mondiale degli Aips Sport Media Awards 2025. Il giornalista aretino è stato selezionato tra i candidati al prestigioso premio internazionale nella “Writing Best Column”, la categoria dedicata alla scrittura sportiva d’opinione, per l’articolo dal titolo “Sinner. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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