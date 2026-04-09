Francesco Caremani nella Top 10 mondiale degli Sport Media Awards 2025

Francesco Caremani è entrato nella top 10 mondiale degli Aips Sport Media Awards 2025. Il giornalista aretino è stato selezionato tra i candidati alla categoria “Writing Best Column”, dedicata alla scrittura sportiva d’opinione. La sua candidatura è legata a un articolo intitolato “Sinner”. La manifestazione premia i migliori professionisti nel settore dei media sportivi a livello internazionale. La premiazione si svolgerà nei prossimi mesi.