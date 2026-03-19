Fiumicino confermato nella top 10 degli scali globali ai World Airport Awards 2026

Fiumicino si conferma tra i primi dieci scali aeroportuali al mondo ai World Airport Awards 2026. L’aeroporto di Roma ha ottenuto questa posizione per il secondo anno consecutivo, secondo i risultati pubblicati nel marzo 2026. La classifica si basa su valutazioni di passeggeri e analisi di qualità dei servizi offerti. Tra gli altri aeroporti presenti nella top ten ci sono scali di diverse nazioni.

Fiumicino, 19 marzo 2026 – Per il secondo anno consecutivo l’aeroporto di Roma Fiumicino si conferma tra i dieci migliori aeroporti al mondo (al 7° posto) ai World Airport Awards 2026, i riconoscimenti internazionali assegnati da Skytrax, principale ente di rating del trasporto aereo a livello globale. Il riconoscimento arriva sulla base di un sondaggio che ha misurato la soddisfazione dei passeggeri provenienti da oltre 100 nazionalità in più di 565 scali in tutto il mondo. Il Leonardo da Vinci è stato inoltre riconosciuto anche come miglior aeroporto dell’Europa meridionale (Best Airport in Southern Europe). Il premio è stato annunciato a Londra durante l’evento Passenger Terminal Expo (PTE) World. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Articoli correlati Aeroporti: Fiumicino e Ciampino migliori scali d’Europa in Asq awards di Aci worldsL'aeroporto di Roma Fiumicino si conferma il migliore in Europa per la qualità dei servizi. Fiumicino nella Top 10 dei ristoranti più amati del 2025: Altavela premiato da TheForkAltavela Ristorante conquista il 6° posto della classifica, portando Fiumicino tra le destinazioni gastronomiche più apprezzate dagli utenti della... Contenuti e approfondimenti su World Airport Awards Temi più discussi: Aeroporti: Skytrax conferma Roma Fiumicino nella Top 10 degli scali globali ai World Airport Awards 2026; World airport awards 2026: Fiumicino confermato nella top 10 degli scali globali; Aeroporti, Fiumicino tra i 10 migliori al mondo: conferma ai World Airport Awards 2026; Aeroporto di Fiumicino confermato tra i 10 migliori scali al mondo: a Londra cerimonia dei World Airport Awards 2026. Fiumicino confermato nella top 10 degli scali globali ai World Airport Awards 2026Top 10 per il secondo anno consecutivo. Il riconoscimento arriva sulla base di un sondaggio che ha misurato la soddisfazione dei passeggeri provenienti da oltre 100 nazionalità ... ilfaroonline.it Fiumicino si conferma nella top ten dei migliori aeroporti al mondoRoma, 18 mar. (askanews) - L'aeroporto di Roma Fiumicino, per il secondo anno consecutivo, si conferma tra i dieci migliori aeroporti al mondo ... notizie.tiscali.it If you live in Italy, this is a chance for us to connect and say hello. It will be my honor to present awards to wonderful women doing beautiful and important work during these challenging times in our world. Hope to see some of you there! - facebook.com facebook