Sulla Flaminia servono tempi certi La Regione bacchetta l’Anas

La Regione bacchetta l’ Anas sui tempi di riapertura della Flaminia, chiusa da tre giorni, a causa della frana a Strettura e riaperta ieri sera. "La Regione Umbria, con l’assessore De Rebotti e la presidente Proietti, sta seguendo con attenzione la vicenda - sottolinea l’ente - che causa ulteriori disagi ai cittadini umbri già colpiti da tante criticità nelle infrastrutture viarie ". La Regione "stigmatizza il fatto che le rassicurazioni date da Anas in merito a una riapertura pressoché immediata non si sono concretizzate e chiede, a tre giorni dalla chiusura, interventi urgenti e indifferibili di messa in sicurezza funzionale alla riapertura della strada". 🔗 Leggi su Lanazione.it

