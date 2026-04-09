Dopo alcuni giorni di chiusura, il tratto dell'autostrada A14 tra Vasto Sud e Poggio Imperiale è stato riaperto. La chiusura era stata decisa a causa di una frana verificatasi nel territorio di Petacciato, che aveva reso impraticabile la strada. Le operazioni di messa in sicurezza sono terminate e la circolazione è tornata regolare sulla tratta interessata. La riapertura permette di ripristinare la normale viabilità sulla tratta autostradale.

Dalla giornata di ieri, oltre 100 persone e 40 mezzi di Autostrade per l’Italia sono stati impegnati, anche nella notte, nelle attività di ripristino e messa in sicurezza della carreggiata Nord. Nel dettaglio sono stati realizzati lavori di consolidamento del rilevato autostradale e il rifacimento della pavimentazione. Congiuntamente sono state eseguite ispezioni approfondite per verificare tutti i dispositivi di sicurezza, quali soprattutto barriere laterali e spartitraffico. Nel contempo è proseguita l’attività di monitoraggio attraverso la sensoristica installata sulla rete e con l’impiego di mezzi speciali, come il by-bridge, che hanno consentito ai tecnici di verificare sul posto l’infrastruttura. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Autostrada A14: riaperto il tratto tra Vasto Sud e Poggio Imperiale chiuso per la frana di Petacciato

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Restano chiusi alcuni tratti dell’autostrada A14 e della linea ferroviaria Bari-Pescara - facebook.com facebook

L'autostrada A14 dovrebbe riaprire nei prossimi giorni in entrambe le direzioni. "Cauto ottimismo", dichiara il Ministro Salvini che domani effettuerà un sopralluogo nell'area colpita dalla frana. #IoSeguoTgr x.com