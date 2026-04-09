La frana di Petacciato sui social è un’immagine fake ma virale | come l’IA sta creando panico inutile

Circa un’immagine diffusa sui social e considerata virale, mostra un paesaggio di devastazione che include un’autostrada danneggiata, una collina coperta di fango e un treno sospeso in aria sopra una voragine. Tuttavia, si è scoperto che questa immagine è stata creata con l’intelligenza artificiale e non rappresenta un reale evento. La diffusione di contenuti falsi genera spesso reazioni sproporzionate e allarmismi ingiustificati.

Un’autostrada squarciata su più livelli, una collina intera inghiottita dal fango, un treno Frecciarossa sospeso nel vuoto sopra una voragine che sembra aprirsi fino al centro della terra. Elicotteri che sorvolano la scena, ambulanze e camionette dei Vigili del Fuoco ovunque, persone ferme a osservare l’abisso. L’immagine scuote, fa paura, sembra documentare la fine di un mondo. E infatti sta facendo il giro dei social da ore, condivisa migliaia di volte su Facebook e WhatsApp, accompagnata da commenti terrorizzati e richieste disperate di notizie su vittime e dispersi. C’è solo un problema: quella foto non esiste. Non nel senso che qualcuno l’ha rimossa o nascosta. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - La frana di Petacciato sui social è un’immagine fake (ma virale): come l’IA sta creando panico inutile “Scenario apocalittico”: questa immagine della frana di Patacciato diventa virale sui social, ma è tutto frutto dell’Ai. Le autorità: “Non diffondete foto false, creano panico inutile”Un’autostrada collassata su più livelli, una collina intera franata, un treno ad alta velocità sospeso sul nulla. Caricature con ia come creare la tua immagine virale sui sociall e caricature generate dall’intelligenza artificiale hanno catturato l’attenzione sui social negli ultimi giorni, con immagini che raffigurano... Temi più discussi: Frana di Petacciato: cause, tipo di dissesto e impatti su A14 e ferrovia; L’unica cosa da fare con la frana di Petacciato, in Molise; Frana di Petacciato, fronte lungo 4 km paralizza la viabilità: blocco rischia di isolare la Puglia; La frana di Petacciato, in Molise, si riattiva dopo 11 anni spezzando la dorsale adriatica. L’unica cosa da fare con la frana di Petacciato, in MoliseMartedì mattina nell’arco di poche ore i binari della linea ferroviaria lungo la costa adriatica si sono disallineati di circa 10 centimetri: è la conseguenza evidente di una frana molto estesa avvenu ... ilpost.it Frana di Petacciato, linea ferroviaria Adriatica riapre venerdì: decine di treni cancellati anche oggiTrenitalia comunica che la circolazione sul tratto interrotto della linea Pescara-Bari per la frana di Petacciato sarà ristabilita gradualmente da venerdì ... fanpage.it Da Niscemi a Petacciato: la diagnosi dell'esperto nell'incontro in paese - facebook.com facebook La frana di Petacciato potrebbe compromettere la stagione turistica: "Gargano territorio più a rischio" x.com