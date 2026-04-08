La frana a Petacciato Molise il fronte più esteso d' Europa tra binari deformati e autostrade chiuse | È emergenza nazionale

Una frana in corso a Petacciato, nel Molise, ha causato la sospensione della circolazione ferroviaria e la chiusura di un tratto dell'autostrada A14. La frana si sta espandendo, interessando un’area molto estesa, con i binari deformati e le autostrade interdette al traffico. Le autorità hanno annunciato che le scuole sono state chiuse e che si tratta di una situazione considerata di emergenza nazionale.

Circolazione ferroviaria sospesa, un tratto della A14 chiuso e stop alle lezioni. Sono le conseguenze della frana che in questi giorni si sta estendendo a Petacciato (Campobasso). Il fronte dello smottamento, di circa 4 chilometri, è il più esteso di Europa. "È un'emergenza nazionale", ha. 🔗 Leggi su Today.it

Frana a Petacciato tra Vasto e Termoli, chiusa l'autostrada A14 e la linea ferroviaria in Molise: il videoIl 7 aprile una frana storica si è riattivata a Petacciato, nel Basso Molise, causando disagi alla circolazione stradale e ferroviaria.

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Temi più discussi: Frana di Petacciato, fronte lungo 4 km paralizza la viabilità: blocco rischia di isolare la Puglia; Riattivata la storica frana di Petacciato in seguito al ciclone Erminio; Si risveglia la frana di Petacciato, Nord e Sud divisi, stop ai treni; Si risveglia la frana di Petacciato, interrotte autostrada e ferrovia.

Molise, riattivata frana di Petacciato, autostrada e treni fermi: settimane o mesi per il ripristinoIl maltempo che la scorsa settimana ha sferzato l'Abruzzo e il Molise ha riattivato la più estesa frana d'Europa - quella di Petacciato - mandando in ... fanpage.it

Maltempo Molise, si riattiva la frana di Petacciato: le immagini delle spaccature nel terreno(LaPresse) - Si è riattivata martedì mattina la frana di Petacciato, in Basso Molise, dopo i giorni segnati dall'alluvione. I primi cedimenti riguardano la strada ... quotidianodipuglia.it

Oggi tutte le scuole della provincia di Campobasso saranno chiuse per via della frana a Petacciato x.com

Chiusa la strada che da Termoli porta a Petacciato Ph Eliana Ronzullo - facebook.com facebook