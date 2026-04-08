Molise Frana di Petacciato si riattiva da 110 anni | Una delle più grandi in Europa rischio isolamento Puglia - VIDEO

Una frana nel comune di Petacciato, nel Molise, si è riattivata dopo circa 110 anni, causando disagi sulla strada statale 87 e contribuendo a rischi di isolamento per le zone vicine. L’evento è stato provocato dall’ondata di maltempo che si è abbattuta sulla regione, portando anche al crollo di un ponte sul fiume Trigno. Si tratta di una delle più grandi frane registrate in Europa negli ultimi tempi.

La riattivazione della frana è stata causata dall'ondata di maltempo abbattutasi sul litorale molisano che ha inoltre portato al crollo del ponte sul Trigno sulla statale 87. Con un fronte lungo oltre 4 km, il cedimento ha interrotto l'autostrada A14, da Montenero di Bisaccia a Termoli in entrambe l. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Molise, Frana di Petacciato si riattiva da 110 anni: "Una delle più grandi in Europa", rischio isolamento Puglia - VIDEO Leggi anche: Maltempo in Molise, si riattiva storica frana: "E' una delle più grandi in Europa" Maltempo Molise, si riattiva la frana di Petacciato: le immagini delle spaccature nel terrenoSi è riattivata martedì mattina la frana di Petacciato, in Basso Molise, dopo i giorni segnati dall’alluvione. Temi più discussi: Frana di Petacciato, fronte lungo 4 km paralizza la viabilità: blocco rischia di isolare la Puglia; Riattivata la storica frana di Petacciato in seguito al ciclone Erminio; Frana a Petacciato: evacuate 50 persone, A14 chiusa per movimento franoso; La frana di Petacciato attiva da oltre un secolo: nel 2015 ultimo movimento. Così è scattato l’alert. Molise isolato e scuole chiuse a Campobasso: la frana di Petacciato (lunga 4 km) deforma i binari e spacca l’Italia in dueEmergenza in Molise per la frana di Petacciato: A14 chiusa, treni sospesi tra Vasto e Termoli e scuole chiuse. Tempi lunghi per il ripristino. greenme.it Il punto sull’A14 dopo la frana di Petacciato, i tratti chiusi e la viabilità alternativa. Il Molise divide in due l’ItaliaBinari deformati dal movimento franoso, stop alla circolazione ferroviaria. Sospese le lezioni in tutte le scuole, 60 sfollati. Ciciliano: Situazione complessa, ci vorranno mesi per ripristinare la v ... quotidiano.net Il riattivarsi della frana di Petacciato ha provocato una deformazione dei binari di circa dieci centimetri lungo la linea ferroviaria adriatica. I sensori installati nell'area hanno rilevato il movimento del terreno e hanno fatto scattare immediatamente l'allarme. Co - facebook.com facebook Puglia isolata per la frana di Petacciato, i ritardi della Regione Molise: doveva fare i lavori di consolidamento nel 2021 x.com