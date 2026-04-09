Il capo del dipartimento della protezione civile ha comunicato che sono in corso lavori continui per ripristinare la strada interessata dalla frana a Petacciato, tra Vasto Sud e il confine con la Puglia. Dopo il riaccendersi del movimento franoso, le squadre sono impegnate senza sosta nel recupero dell’accesso, mentre ancora si attendono ulteriori aggiornamenti sulla situazione. La frana ha coinvolto la zona, rendendo necessarie le operazioni di messa in sicurezza.

Il capo del dipartimento della protezione civile Fabio Ciciliano è intervenuto a Tgcom24 per fornire alcuni aggiornamenti dopo la riattivazione del movimento franoso che ha interessato l'area di Petacciato, tra Vasto Sud e il confine con la Puglia. "La problematica più importante, oltre ai cinquanta cittadini sgomberati in via precauzionale, resta quella delle ripercussioni sulla viabilità stradale e ferroviaria - ha detto. Ciciliano ha spiegato che mentre la Statale 16 è compromessa, si lavora incessantemente per il ripristino, almeno parziale, della viabilità sulla A14 così come per la riattivazione dei collegamenti ferroviari sulla linea Adriatica Pescara-Foggia. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Frana Petacciato, Ciciliano: "Si lavora ininterrottamente per ripristinare la viabilità"

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