Frana di Petacciato caos in A14 | Mesi per ripristinare la viabilità in Molise Treni fermi passeggeri bloccati ore a Vasto e Pescara

Da quotidiano.net 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una frana a Petacciato, in Molise, ha causato gravi disagi sulla rete autostradale e ferroviaria, con blocchi e ritardi. La frana, che si era riattivata dopo 11 anni a causa di forti piogge, ha interessato diversi tratti dell’A14 e della ferrovia adriatica. Le autorità stimano che ci vorranno settimane o anche mesi per ripristinare completamente la viabilità e i collegamenti ferroviari coinvolti. Numerosi passeggeri sono rimasti bloccati a Vasto e Pescara, con treni fermi e lunghe attese.

Roma, 7 aprile 2026 – Ci vorranno “settimane se non mesi” per ripristinare i segmenti dell’ A14 e della ferrovia adriatica interessati dalla frana di Petacciato, in Molise, che si è riattivata dopo 11 anni a seguito dell’ ondata di maltempo. L’ autostrada è chiusa tra Poggio Imperiale e Vasto nord e tra Vasto sud e Termoli. “La situazione è molto complessa”, ha detto Fabio Ciciliano, capo dipartimento della Protezione Civile, dopo la riunione del Comitato operativo: "Se ci aspettiamo un ripristino in 5-7 giorni siamo fuori strada. Parliamo di un fronte di frana lungo 4 chilometri e la linea ferroviaria ci passa dentro. È ovvio quindi che finché non si ferma non sarà possibile fare nessun tipo di ripristino infrastrutturale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

frana di petacciato caos in a14 mesi per ripristinare la viabilit224 in molise treni fermi passeggeri bloccati ore a vasto e pescara
© Quotidiano.net - Frana di Petacciato, caos in A14: “Mesi per ripristinare la viabilità in Molise”. Treni fermi, passeggeri bloccati ore a Vasto e Pescara

Frana a Petacciato tra Vasto e Termoli, chiusa l'autostrada A14 e la linea ferroviaria in Molise: il videoIl 7 aprile una frana storica si è riattivata a Petacciato, nel Basso Molise, causando disagi alla circolazione stradale e ferroviaria.

Molise, torna l’incubo della frana di Petacciato: A14 chiusa e stop ai treniIl Molise resta ancora nella morsa del maltempo, continuando a subire importanti disagi su infrastrutture e centri abitati.

Temi più discussi: Frana di Petacciato tra le più grandi d'Europa, attiva da oltre un secolo; Caos viabilità, tra Abruzzo e Molise non si circola; Anm, Tango nuovo presidente: Ora dialogo giudici-governo; Maltempo, è allarme in alcune regioni del centrosud: cosa succede.

frana di petacciato frana di petacciato caosFrana di Petacciato, caos in A14: Ci vorranno mesi per ripristinare la viabilità in Molise. Treni fermi, passeggeri bloccati ore a Vasto e PescaraCode fino a 13 km sull’autostrada Adriatica, distribuite bottiglie d’acqua: le alternative suggerite da Autostrade per l’Italia. Interrotta anche la ferrovia: cancellate corse dell’Alta velocità, diff ... quotidiano.net

Frana di Petacciato, caos sulla linea ferroviaria adriatica in Molise. Il geologo: Italia divisa in dueIl riattivarsi della frana di Petacciato ha creato il caos dei trasporti dei treni in Molise. A Fanpage.it il presidente dei geologi spiega: Frana tra le più grandi d’Europa, troppo estesa per ... fanpage.it

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.