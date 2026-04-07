Una frana a Petacciato, in Molise, ha causato gravi disagi sulla rete autostradale e ferroviaria, con blocchi e ritardi. La frana, che si era riattivata dopo 11 anni a causa di forti piogge, ha interessato diversi tratti dell’A14 e della ferrovia adriatica. Le autorità stimano che ci vorranno settimane o anche mesi per ripristinare completamente la viabilità e i collegamenti ferroviari coinvolti. Numerosi passeggeri sono rimasti bloccati a Vasto e Pescara, con treni fermi e lunghe attese.

Roma, 7 aprile 2026 – Ci vorranno “settimane se non mesi” per ripristinare i segmenti dell’ A14 e della ferrovia adriatica interessati dalla frana di Petacciato, in Molise, che si è riattivata dopo 11 anni a seguito dell’ ondata di maltempo. L’ autostrada è chiusa tra Poggio Imperiale e Vasto nord e tra Vasto sud e Termoli. “La situazione è molto complessa”, ha detto Fabio Ciciliano, capo dipartimento della Protezione Civile, dopo la riunione del Comitato operativo: "Se ci aspettiamo un ripristino in 5-7 giorni siamo fuori strada. Parliamo di un fronte di frana lungo 4 chilometri e la linea ferroviaria ci passa dentro. È ovvio quindi che finché non si ferma non sarà possibile fare nessun tipo di ripristino infrastrutturale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Frana di Petacciato, caos in A14: “Mesi per ripristinare la viabilità in Molise”. Treni fermi, passeggeri bloccati ore a Vasto e Pescara

Frana a Petacciato tra Vasto e Termoli, chiusa l'autostrada A14 e la linea ferroviaria in Molise: il videoIl 7 aprile una frana storica si è riattivata a Petacciato, nel Basso Molise, causando disagi alla circolazione stradale e ferroviaria.

Molise, torna l’incubo della frana di Petacciato: A14 chiusa e stop ai treniIl Molise resta ancora nella morsa del maltempo, continuando a subire importanti disagi su infrastrutture e centri abitati.

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Frana di Petacciato, caos sulla linea ferroviaria adriatica in Molise. Il geologo: Italia divisa in dueIl riattivarsi della frana di Petacciato ha creato il caos dei trasporti dei treni in Molise. A Fanpage.it il presidente dei geologi spiega: Frana tra le più grandi d’Europa, troppo estesa per ... fanpage.it

Il maltempo che ha sferzato il litorale molisano ha riattivato la frana storica di Petacciato, in provincia di Campobasso. Attiva da almeno 110 anni, è considerata la frana più estesa d’Europa. Chiusa l’autostrada A14 tra Vasto Sud e Termoli, in entrambe le direzi - facebook.com facebook

La frana di Petacciato vista dal drone, bloccata l'autostrada A14 con code fino a 13 chilometri e la ferrovia Adriatica VIDEO - News x.com