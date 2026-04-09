Frana in Molise | ripresa dei treni sull' Adriatica A14 e Statale 16 riapriranno a giorni

Nella giornata di ieri, si è tenuto un incontro al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per discutere dei danni provocati dal maltempo sulla rete viaria e ferroviaria lungo la costa adriatica. In Molise, una frana ha bloccato temporaneamente alcune linee ferroviarie e strade, ma nei giorni successivi si prevede la riapertura dei tratti interessati. La ripresa dei servizi ferroviari sull’Adriatica, così come le riaperture dell'A14 e della Statale 16, è prevista a breve.

Si è svolto ieri (mercoledì 8 aprile 2026) il tavolo operativo convocato al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dal ministro Matteo Salvini sulle problematiche causate dal maltempo sul versante adriatico, in particolare in Molise, Abruzzo e Puglia.Dall'incontro, a cui hanno preso parte. 🔗 Leggi su Brindisireport.it Frana di Petacciato: venerdì la ripresa dei treni sull'Adriatica, A14 e Statale 16 riapriranno a giorniSi è svolto il tavolo operativo convocato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dal Ministro Matteo Salvini sulle problematiche causate... Frana Molise, venerdì la ripresa della circolazione dei treni8 aprile 2026 - Si è svolto il tavolo operativo convocato al MIT dal Ministro Matteo Salvini sulle problematiche causate dal maltempo sul... Temi più discussi: Frana di Petacciato: venerdì la ripresa dei treni sull'Adriatica, A14 e Statale 16 riapriranno a giorni; Frana nel Molise: drone svela i danni all'autostrada A14 e alla linea ferroviaria; Autostrada e ferrovia bloccate per la frana in Molise: Riapertura possibile già nei prossimi giorni; Frana Molise, Italia divisa in due. Gli esperti: Si riattiva da 110 anni. IL VIDEO. Frana Molise, venerdì la ripresa della circolazione dei treniFrana Molise, venerdì la ripresa della circolazione dei treni 8 aprile 2026 - Si è svolto il tavolo operativo convocato al MIT dal Ministro Matteo ... ilsipontino.net Frana di Petacciato, tornano i treni: Ripresa a velocità ridotta, rischi ritardi e cancellazioniLa Puglia vede la luce dopo i giorni bui dell’isolamento. Anche l’Anas al lavoro per riattivare l’A14: Task force di 140 uomini. Rabbia per l’aumento dei ... bari.repubblica.it Il ministro visiterà i luoghi colpiti dalla frana, ma intanto è atteso in Cdm un primo stanziamento per far fronte all'emergenza su ferrovie e strade. Fs: la linea Pescara-Foggia ripartirà venerdì - facebook.com facebook Frana Molise, Fs: su Foggia-Pescara circolazione treni da venerdì #molise x.com