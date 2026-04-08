Venerdì prossimo è prevista la ripresa della circolazione dei treni in Molise, a seguito di una frana verificatasi recentemente. Un tavolo operativo è stato convocato presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la partecipazione del Ministro Matteo Salvini, per affrontare le problematiche legate alle recenti condizioni meteo avverse che hanno interessato le regioni adriatiche, tra cui il Molise, l'Abruzzo e la Puglia.

8 aprile 2026 - Si è svolto il tavolo operativo convocato al MIT dal Ministro Matteo Salvini sulle problematiche causate dal maltempo sul versante adriatico, in particolare in Molise, Abruzzo e Puglia.Dall’incontro, a cui hanno preso parte, tra gli altri, il presidente della Regione Molise Francesco Roberti, gli Ad di FS, Anas, Rfi e Autostrade per l’Italia, è emerso ottimismo circa la riapertura al traffico già nei prossimi giorni dell’autostrada A14, in entrambe le direzioni, tra Vasto Sud e Poggio Imperiale e, non appena il monitoraggio della frana lo consentirà, anche della SS16 dal km 531+800 al km 535+800 e della SS709 dal km 0 al km 6. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Frana Molise, venerdì la ripresa della circolazione dei treni

Frana Molise, tutte le chiusure: impossibile prevedere i tempi di riapertura di tratti della A14 chiusi e la ripresa della circolazione ferroviariaDalla mezzanotte di oggi è entrato in vigore sull’autostrada A14, tra Val di Sangro e Vasto sud in direzione Bari, il divieto di transito per i mezzi...

Frana di Petacciato: venerdì la ripresa dei treni sull'Adriatica, A14 e Statale 16 riapriranno a giorniSi è svolto il tavolo operativo convocato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dal Ministro Matteo Salvini sulle problematiche causate...

Temi più discussi: Frana in Molise, il Presidente Meloni segue gli aggiornamenti con i ministri competenti e la Protezione civile; Frana in Molise, stop auto, mezzi pesanti e treni: cosa sappiamo e cosa succede ora; Molise, il risveglio della maxi-frana: binari deformati, caos e deviazioni. È un'emergenza nazionale; Frana in Molise, le immagini aeree del fronte lungo 4 chilometri.

Frana in Molise, Decaro: 'La Puglia isolata, si strutturano i piani di emergenza'In A14 sospeso il divieto di transito a mezzi pesanti tra Val di Sangro e Vasto Sud. Rimangono chiusi i tratti interessati dal fronte franoso (ANSA) ... ansa.it

Frana in Molise, l’Italia è divisa in due: verifiche in corso per trovare una soluzioneLa frana in Molise ha diviso in due l’Italia: ecco cosa è successo e quali sono le possibili soluzioni al problema che sta causando problemi per la viabilità ... virgilio.it

Frana Molise: Caputo propone una Sezione Geologica in Puglia Il presidente dell’Ordine dei Geologi della Puglia: “Ormai, non sono più eventi eccezionali, prevenzione e monitoraggio sono fondamentali” - facebook.com facebook

Frana in Molise, blocco dell'A14 e dei treni paralizza il Sud. I binari deformati di 10 centimetri x.com