Frana di Petacciato | venerdì la ripresa dei treni sull' Adriatica A14 e Statale 16 riapriranno a giorni

Venerdì sono previste nuove corse ferroviarie sulla linea adriatica, mentre le strade A14 e Statale 16 riapriranno entro pochi giorni. Questa decisione segue un incontro al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, convocato dal Ministro Matteo Salvini, incentrato sui danni provocati dal maltempo nelle regioni di Molise, Abruzzo e Puglia. La riunione ha coinvolto rappresentanti delle autorità locali e delle aziende di trasporto.

Si è svolto il tavolo operativo convocato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dal Ministro Matteo Salvini sulle problematiche causate dal maltempo sul versante adriatico, in particolare in Molise, Abruzzo e Puglia. Dall’incontro, a cui hanno preso parte, tra gli altri, il presidente. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it Petacciato isolata: frana blocca A14 e treni, 50 evacuatiL’attivazione di una massa geologica a Petacciato, avvenuta tra ieri e oggi, ha causato l’interruzione della viabilità costiera adriatica e il blocco... Leggi anche: Frana di Petacciato, stop ai treni sulla linea adriatica e scuole chiuse [VIDEO] Temi più discussi: Si risveglia la frana di Petacciato, Nord e Sud divisi, stop ai treni; Riattivata la storica frana di Petacciato in seguito al ciclone Erminio; Si risveglia la frana di Petacciato, interrotte autostrada e ferrovia; La frana di Petacciato attiva da oltre un secolo: dove si trova e perché torna a far paura. L’unica cosa da fare con la frana di Petacciato, in MoliseMartedì mattina nell’arco di poche ore i binari della linea ferroviaria lungo la costa adriatica si sono disallineati di circa 10 centimetri: è la conseguenza evidente di una frana molto estesa avvenu ... ilpost.it La frana di Petacciato, in Molise, si riattiva dopo 11 anni spezzando la dorsale adriaticaIl fronte di oltre quattro chilometri è tornato a muoversi dopo giorni di piogge intense. Chiusi alcuni tratti dell’autostrada A14 e della linea ferroviaria adriatica, scuole chiuse nella provincia di ... wired.it La frana di #Petacciato, in Molise, da ieri mattina è tornata a muoversi, creando gravi ripercussioni sulla viabilità. Atteso per un sopralluogo nel primo pomeriggio il capo della Protezione Civile. #Tg1 Elena Biggioggero - facebook.com facebook La frana di Petacciato spezza l'Italia in due. Le immagini. Di @e_cicchetti x.com