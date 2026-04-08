Frana di Petacciato | venerdì la ripresa dei treni sull' Adriatica A14 e Statale 16 riapriranno a giorni

Da foggiatoday.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì sono previste nuove corse ferroviarie sulla linea adriatica, mentre le strade A14 e Statale 16 riapriranno entro pochi giorni. Questa decisione segue un incontro al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, convocato dal Ministro Matteo Salvini, incentrato sui danni provocati dal maltempo nelle regioni di Molise, Abruzzo e Puglia. La riunione ha coinvolto rappresentanti delle autorità locali e delle aziende di trasporto.

Si è svolto il tavolo operativo convocato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dal Ministro Matteo Salvini sulle problematiche causate dal maltempo sul versante adriatico, in particolare in Molise, Abruzzo e Puglia. Dall’incontro, a cui hanno preso parte, tra gli altri, il presidente. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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