Nella mattinata, un tratto dell'autostrada A14 in Molise è stato riaperto dopo essere stato chiuso a causa di una frana. La riapertura è avvenuta poco prima delle 12:15 e riguarda le tratte tra Vasto sud e Termoli in direzione Bari, e tra Poggio Imperiale e Vasto sud in direzione Pescara. La chiusura era stata decisa a causa del riattivarsi del movimento franoso a Petacciato.

Riaperti, sull'autostrada A14, poco prima delle 12:15, i tratti compresi tra Vasto sud e Termoli in direzione Bari e tra Poggio Imperiale e Vasto sud in direzione Pescara, precedentemente chiusi a causa del riattivarsi del movimento franoso di Petacciato, in Molise. Lo rende noto Aspi, sottolineando che da ieri "oltre 100 persone e 40 mezzi di Autostrade per l'Italia sono stati impegnati, anche nella notte, nelle attività di ripristino e messa in sicurezza della carreggiata nord". La riapertura al traffico è stata possibile grazie all'installazione di una corsia in deviazione lungo la carreggiata nord, dove la circolazione è garantita sia verso Pescara che verso Bari con una corsia per senso di marcia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Frana in Molise, riaperto tratto dell'autostrada A14

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