Una frana si è verificata nel territorio di Petacciano, nel Molise, portando alla chiusura di un tratto dell’autostrada A14 e di una linea ferroviaria. La zona è stata interessata da intensi eventi pluviometrici nelle scorse settimane, che hanno causato danni e portato alla necessità di interdizioni stradali e ferroviarie. La situazione si inserisce in un quadro di frequenti eventi meteorologici estremi che interessano il Centro-Sud Italia.

La crisi climatica non dà tregua al Centro-Sud Italia. Dopo i danni causati dalle forti piogge la settimana scorsa, il Molise si trova di nuovo in difficoltà. Sulla costa adriatica tra Vasto e Termoli si è riattivata una frana storica a Petacciano, in provincia di Campobasso. A causarla sono state le perturbazioni che hanno già fatto crollare un ponte sul fiume Trigno cinque giorni fa dove un uomo risulta ancora disperso. Al momento la viabilità tra Abruzzo, Molise e Puglia è difficoltosa. La situazione è precipitata intorno alle 12.30. Il tratto dell’ autostrada A14 tra Vasto sud e Termoli è stato chiuso in via precauzionale, anche a causa di danni sulla careggiata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Si è “risvegliata” la frana di Petacciano in Molise: chiuso un tratto dell’A14 e una linea ferroviaria

Si risveglia frana storica in Molise, chiusa A14 e linea ferroviariaIl risveglio di una frana storica a Petacciato, in provincia di Campobasso, ha portato alla chiusura temporanea dell’autostrada A14, nel tratto...

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