Frana in Molise | riaperto tratto dell' A14 in Puglia domani ripartono i treni sulla Pescara-Foggia

Domani mattina alle 6 sarà riattivata in modo progressivo la circolazione ferroviaria sulla tratta Pescara-Foggia, interrotta a causa di una frana in Molise. Contestualmente, è stato riaperto il tratto dell’A14 in Puglia che era stato chiuso a causa dello stesso evento. La riattivazione riguarda sia il traffico ferroviario che quello stradale lungo questa porzione della linea Adriatica.

Sarà riattivata in maniera progressiva, dalle 6 di domani mattina (10 aprile), la circolazione ferroviaria sulla linea Adriatica, lungo la tratta Pescara-Foggia. I treni che percorrono i binari, si muoveranno con una riduzione cautelativa della velocità. La linea è stata interrotta in seguito. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Frana in Molise, riaperto tratto dell'autostrada A14Riaperti, sull'autostrada A14, poco prima delle 12:15, i tratti compresi tra Vasto sud e Termoli in direzione Bari e tra Poggio Imperiale e Vasto sud...

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Temi più discussi: Frana di Petacciato: venerdì la ripresa dei treni sull'Adriatica, A14 e Statale 16 riapriranno a giorni; La linea ferroviaria interrotta a causa della frana in Molise sarà riaperta progressivamente dalle 6 di venerdì; Autostrada e ferrovia bloccate per la frana in Molise: Riapertura possibile già nei prossimi giorni; Ferrovia Adriatica, da domani riapertura graduale tra Pescara e Foggia dopo la frana di Petacciato.

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Linea Adriatica - Venerdì 10 aprile riparte la circolazione tre Pescara e Foggia - facebook.com facebook

Linea Adriatica, riapertura da domani tra Pescara e Foggia: ma con possibili limitazioni x.com